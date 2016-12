L’UFOLEP et l’APF viennent de créer le parcours Sport et handicap, un dispositif original de sensibilisation du public. Proches de terminer le projet, les deux associations cherchent désormais un financement complémentaire.

La semaine dernière au gymnase de Belle-Isle, le comité indrien de l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP) et la délégation indrienne de l’Association des paralysés de France (APF) avaient convié leurs partenaires pour leur présenter un outil original de sensibilisation : le parcours sport et handicap. Il vise deux objectifs : sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap et sensibiliser les associations à l’accueil de ce type de public, en favorisant les pratiques partagées.

Le dispositif est composé de deux éléments distincts : un parcours de simulation reproduisant les situations quotidiennes rencontrées par le public handicapé et un ensemble d’activités physiques accessibles à tout type de public (curling fauteuil, sarbacane, pétanque molle (Boccia) et disc golf).

« On n’organise rien de particulier pour les personnes en situation de handicap mais on fait avec, explique Marie Batard, la déléguée départementale de l’UFOLEP. C’est ce qui sous-tend le programme. Le but est aussi de montrer aux associations qu’on peut les accueillir comme tout le monde, leur montrer que ce n’est pas si compliqué. »

La première tranche du projet vient d’être achevée pour un coût de 3 000 euros, financé grâce à un partenariat avec la fondation AG2R La Mondiale qui a fait un don de 1 300 euros. Le parcours de sensibilisation a été construit par un bénévole de l’APF. Les deux associations cherchent maintenant à financer la deuxième partie du projet : l’achat d’un véhicule et d’éléments complémentaires (fauteuils, matériel sportif,...).

« On a besoin d’aide pour aller plus loin, confie Jean-Pierre Besnard, le président de l’UFOLEP 36. Le but est de faire tourner le parcours dans tout le département, dans les écoles et les associations. Maintenant, il faut qu’on trouve des financements pour transporter le matériel. L’idéal serait d’acheter un véhicule qu’on pourrait dédier au dispositif. On veut aussi fonctionner sur le principe du gratuit, que les associations n’aient pas à payer pour utiliser le parcours. »

Les deux associations espèrent dénicher 30 000 euros auprès de leurs partenaires, les publics comme le département et la région, ou les fondations privées. Elles lancent donc un appel au partenariat.

APF - délégation de l’Indre : 2/3 place de Champagne, 36 000 Châteauroux - Contact Tél : 02 54 34 13 45 ou courriel : dd.36@apf.asso.fr

UFOLEP 36 : 23, boulevard de la Valla, 36 000 Châteauroux - Contact Tél : 02 54 61 34 55 ou par courriel : ufolep36000@gmail.com